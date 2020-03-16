«Урезанная фигура»: Водонаева примерила стильный наряд, но не учла пропорции

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Алена Водонаева примерила стильный костюм с оригинальной обувью, однако не вызвала одобрения профессионального эксперта. По мнению имидж-стилиста Ольги Трофимовой девушка совершила ряд фэшн-промахов, из-за чего получила не самый лучший результат. В модном костюме Аленина фигура выглядит непропорциональной и потеряла свою природную грацию.

«При составлении стильных луков современным модницам приходится постоянно делать выбор между женственностью и удобством. Совместить оба эти качества способна юбка-брюки – модный, но неоднозначный предмет гардероба. Модель выглядит привлекательно, однако ее необходимо правильно подбирать по типу фигуры и комбинировать с другими вещами. В противном случае все попытки создания оригинального образа будут напрасны. Сегодня мы видим Алену в таком тренде и не в одном! Так, прямого поля жакет уже сам по себе задает расслабленность в образе, крупная клетка тоже способствует укрупнению образа, а имитация юбки, задуманная дизайнером, придает игривость и нестандартность», — высказалась эксперт.

Однако Ольга Трофимова предложила вглядеться в образ Водонаевой внимательнее. И тогда взору откроется уже совсем другая реальность. Итак, что заметил профессиональный имидж-стилист?

«Урезанная и без четкого силуэта фигура за счет отсутствия каблука. Бижутерия тоже немного здесь лишняя, так как этот костюм подразумевает минимализм в подаче. Он сам по себе самодостаточен без аксессуаров. Далее мы видим, что костюм немного великоват, здесь все не особо гармонирует между собой, все линии смещены (плечо, талия, рукав)», — заметил бдительный эксперт Teleprogramma.pro.

Наша справка

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – более десяти лет.