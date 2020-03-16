«Восхитительно красива»: Пелагея появилась на «Детском КВН» с обнаженными плечами

Заслуженная артистка России Пелагея вновь вошла в жюри КВН. На сей раз звезда оказалась в судейской коллегии детской передачи.

Для съемок звезда выбрала белый брючный костюм с обнаженными плечами, украсив его золотой брошью с жемчугом. Волосы певица убрала назад в женственную прическу с естественными линиями, отказавшись от лишней нарочитости.

Фото и видео с образом для телепередачи поклонники звезды увидели в ее личном блоге.

«Если девушка восхитительно красива, как наша Поля, то нет необходимости закрывать лицо волосами, а уж тем более использовать фотошоп», — высказались стилисты Пелагеи.

«Восхитительно красива», «Королева», «Неземная. Теперь этот образ мой любимый», — прокомментировали стиль звезды ее поклонники.