По погоде: 44-летняя Навка облачилась в дубленку и горчичные полусапожки 

А в комментариях к свежему снимку олимпийская чемпионка в танцах на льду призвала поклонников порадоваться мартовскому снегу.

Буквально на днях супруга Дмитрия Пескова побывала на вечеринке по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого. Виновница торжества собрала близких друзей в одном из столичных банкетных залов. На празднике были замечены: Лера Кудрявцева, Олеся Судзиловская, казахский певец Димаш, Александр Ревва, Жасмин, Николай Басков, Марина Юдашкина, Валдис Пельш, Александр Буйнов, Николай Цискаридзе и многие другие.

44-летняя Татьяна Навка не скрывает: она ведет активный образ жизни. Праздники, светские рауты, отдых с семьей, репетиции, тренировки, занятия йогой, выступления с ледовыми шоу, гастроли. Олимпийская чемпионка в танцах на льду старается находить время как на самореализацию, так и на близких.

Несмотря на снегопад и значительное похолодание, фигуристка отправилась на прогулку. Татьяна поделилась в Instagram свежим снимком. Партнерша Романа Костомарова в танцах на льду предусмотрительно утеплилась перед тем, как выйти на улицу. Так, Навка позировала в дубленке, актуальных джинсах-бойфрендах и полусапожках горчичного оттенка. В комментариях к фото спортсменка посоветовала поклонникам порадоваться мартовскому снегу.

«Вместе с коронавирусом пришла и зима!! Призываю всех не паниковать! Лучше получайте удовольствие и дорожите каждой прожитой минутой!!» — отметила Татьяна.

Напомним, что этой зимой в новой ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» вместе с 17-летней Алиной Загитовой дебютировала и пятилетняя Надежда. Дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду не только посещает тренировки, но и учит сразу три иностранных языка: английский, французский и китайский.