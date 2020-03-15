Нараспашку: Любовь Толкалина снова обнажила грудь перед камерой

42-летняя актриса Любовь Толкалина снова отважилась на смелую фотосессию. В Сети появились снимки артистки в легкой белой сорочке, только одежда была расстегнута, открывая зрителям обнаженную грудь звезды, украшенную бусами.

На некоторых фото женщина прикрывает себя руками, но на одном роль «цензуры» выполняет нарисованная на смартфоне белая линия. Именно его Толкалина опубликовала на своей странице, но позже пост был удален (ею или администрацией соцсети). В «сториз», правда, провокационная фотография осталась и будет доступна еще 19 часов.

Отметим, что актриса частенько публикует в Instagram обнаженные снимки. Недавно она выложила подобное фото просто, чтобы поспорить с подписчиками. Многие поклонники восхищаются стройным телом Любови, поддерживать такую форму артистке помогают йога и плавание. Ранее Толкалина заявляла, что хочет искупаться во всех реках России нагишом. Задача непростая, но женщина не отказывается от нее и планомерно притворяет в жизнь.