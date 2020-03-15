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Орбакайте подобрала под белое худи с глазом кардиган с цветочным принтом

Певица поддалась весеннему настроению и захотела примерить что-то яркое.

Орбакайте подобрала под белое худи с глазом кардиган с цветочным принтом
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

48-летняя дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте появилась на записи своей новой песни в оригинальном весеннем образе.

Под черные брюки певица подобрала белое худи с изображением большого глаза в области груди. Поверх она накинула серый кардиган с цветочным принтом. Рисунок нанесен на трикотаж чуть размытой техникой, создавая эффект ручной работы.

Завершила образ звезда крупными солнцезащитными очками в тонкой металлической оправе.

Кстати, летом особенно актуальными станут модели с внушительной пластиковой оправой. В частности, «очки-лисички» и «очки-телевизоры». Об этом Teleprogramma.pro ранее рассказывал эксперт моды Влад Лисовец.

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