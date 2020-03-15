Орбакайте подобрала под белое худи с глазом кардиган с цветочным принтом

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Платья с рюшами, казаки и майки-алкоголички: что будут носить этим летом, показали Шейк и Топурия

Влад Лисовец рассказал про грядущие тренды специально для Teleprogramma.pro. И да, в тренде сочетание элегантности и легкой небрежности.