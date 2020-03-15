Цымбалюк-Романовская вместо пальто предпочла стеганую цветную безрукавку

Виталина Цымбалюк-Романовская создала яркий городской образ для прогулки по весеннему парку Москвы. В его основу пианистка заложила страстный красный цвет.

Красными оказались брюки девушки, свитер и сумочка. В качестве верхней одежды Виталина выбрала цветную безрукавку, подобрав под нее перчатки с цветочным принтом. Ноги пианистки украшали золотые кроссовки.

«В это невозможно поверить, но эти фото были сделаны в Филевском парке в Москве всего 5 часов назад. Я, если честно, искала подснежники и, очевидно, нашла то самое озеро, где 12 месяцев собираются. А вы верите в сказку?» — написала она.

На одном из снимков в аккаунте звезды Цымбалюк предстала на дереве, склонившемся перед живописным водоемом.