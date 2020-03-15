Жасмин блеснула на «Жаре» постройневшей фигурой в облегающем платье с разрезом

В этом году фестиваль «Жара» стал проходить не только в Баку, но и в Сочи, Анталии и Дюссельдорфе. Одной из самых ярких звезд, блеснувших на Ясной поляне, оказалась 42-летняя Жасмин.

Певица удивила гостей фестиваля свежим видом, подтянутой фигурой и великолепно подобранным гардеробом. Звезда блистала на сцене в облегающем платье трендового синего цвета, оттеняющего красоту ее матовой кожи. Глубокий разрез и подчеркнутую силуэтность наряда компенсировал его предельно закрытый верх. Блестящие элементы платья мерцали на сцене под светом софитов с особенной интенсивностью, создавая волшебный визуальный эффект.

К своему платью Жасмин подобрала классические туфли-лодочки в цвет. Голливудская волна на волосах придавала образу дополнительную женственность и оттенок романтизма.