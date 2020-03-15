Барановская подчеркнула фигуру асимметричным платьем цвета фуксии с металлизированным отливом

Телеведущая предстала в трендовом наряде на фестивале «Жара» в Сочи.

Юлия Барановская очаровала гостей фестиваля «Жара» в Сочи необычным асимметричным платьем цвета фуксии с металлизированным отливом. Этот актуальный оттенок недавно взорвал мировые подиумы и вот уже стал появляться в гардеробах отечественных селебрити.

Изюминка платья Барановской – подчеркнутая асимметричность. Единственный пышный рукав, складки на левой стороне наряда и косые линии подчеркивали женственность фигуры, а глубокий разрез обнажал стройные ноги Юлии.

Кстати, на этом же фестивале певица Глюкоза тоже предстала в платье с одним рукавом и также в модной цветовой тональности. Девушка выбрала оригинальный принт в клетку «шахматная доска». И тоже с металлизированный отливом.