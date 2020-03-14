«Восторг и слезы»: Пелагея в пышном платье с пайетками выступила на публике

Пелагея не часто появляется на публике. А в начале года у нее произошло печальное событие — певица объявила, что рассталась со своим мужем Иваном Телегиным. По словам звезды, они не живут вместе уже больше полугода. Однако артистка продолжает общаться с хоккеистом и позволяет ему видеться с дочкой Таисией. Сама знаменитость не унывает. За последние месяцы она несколько раз выступила в Кремле и стала членом жюри Высшей Лиши КВН.

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А на днях Пелагея приняла участие в праздничном вечере Инны Желанной. В «Главклубе» честь ее 55-летия прошел концерт. Пелагея выступила на сцене с лирической композицией «Разлилась». Она появилась на публике в пышном алом платье с объемными рукавами. Верх наряда был украшен пайетками, а низ сделан из атласной ткани. Легкие локоны и яркий макияж дополнили сценический образ. Поклонники восхитились красотой артистки.

Одни стали обсуждать ее наряд, а другие вокальные данные. Как оказалось, многих Пелагея растрогала своим исполнением. «Так звучно, по-славянски… Пелагея, ты молодчина», «Как красиво. Все грани таланта и божья любовь какая!», «Когда ты поешь-это восторг и слезы….», «До мурашек», «А какое платье, нереальная красота», «Голос невероятный», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в начале марта Пелагея удостоилась звания заслуженной артистки России. Поклонница из Томска подала петицию, которую подписали поклонники певицы. Артистка поблагодарила их за поддержку и любовь.