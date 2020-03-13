На стиле: Водянова прогулялась в джинсах клеш и укороченном голубом жакете

Вместо статичных снимков возлюбленная французского предпринимателя Антуана Арно отдала предпочтение фотографиями в движении. Так, 38-летняя Наталья Водянова выбрала фотосессию в городском стиле, попозировав на прогулке в джинсах клеш и укороченном жакете голубого цвета. Повседневный образ знаменитости в силе «городской шик», об актуальности которого в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева, дополнили полусапожки винного оттенка.

Напомним, что у модели есть старшие отпрыски от экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана: восемнадцатилетний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор. С первенцем Водянова украсила обложку одного из глянцевых журналов. Примечательно, что вместе Натальей в рекламных компаниях снимается и ее дочка.

От французского бизнесмена Антуана Арно модель родила двоих сыновей: Максима, ему пять лет и Романа, ему три годика. В одном из интервью Водянова призналась, что когда она только-только познакомилась с первым мужем, тот намекал ей, что она не обязана доедать все поданные им в ресторанах блюда до последней крошки. Однако тогда Наталья не могла ничего с собой поделать. По словам модели, все это казалось ей очень вкусным. К тому же, на аппетите девушки сказывалось полуголодное детство.