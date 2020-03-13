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На стиле: 48-летняя Нетребко пополнила гардероб трендовыми сапогами-казаками

Вне сцены и съемок оперная певица отдает предпочтение практичным вещам.

На стиле: 48-летняя Нетребко пополнила гардероб трендовыми сапогами-казаками
Анна Нетребко (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке подметил тот факт, что 48-летняя избранница азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова тщательно следит за новинками в области моды.

При этом эксперт заверил, что особое внимание Анна Нетребко уделяет аксессуарам. Соведущий Эвелины Хромченко советовал оперной диве выбирать бриллианты — эти драгоценности, как считает историк моды, подходят исполнительнице, как никому другому.

Примечательно, что Васильев одобрил и те наряды, в которых Анна появляется на сцене — платья с пышными юбками. В них артистка выглядит настоящей дивой. По словам телеведущего, будучи брюнеткой, Нетребко стоит отдавать предпочтение яркой цветовой палитре, особенно такому оттенку, как синий.

Оперная дива Анна Нетребко
Анне Нетребко. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Если на сцене Анна появляется в дизайнерских платьях, то вне репетиционного процесса и гастролей она вполне может позволить себе повседневный стиль сasual. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, для обычной прогулки с семьей — сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым — певица примерила практичную одежду на каждый день.

В своем микроблоге Нетребко поделилась отчетным кадром, удобно расположившись на траве и не побоявшись при этом испачкать свой наряд. Свой гардероб Анна пополнила трендовыми сапогами-казаками. Кроме того, оперная певица накинула клетчатую ветровку, примерив спортивные брюки, которые она заправила в сапоги.

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Анна Нетребкоестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮсиф Эйвазов
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