На стиле: 48-летняя Нетребко пополнила гардероб трендовыми сапогами-казаками

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке подметил тот факт, что 48-летняя избранница азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова тщательно следит за новинками в области моды.

При этом эксперт заверил, что особое внимание Анна Нетребко уделяет аксессуарам. Соведущий Эвелины Хромченко советовал оперной диве выбирать бриллианты — эти драгоценности, как считает историк моды, подходят исполнительнице, как никому другому.

Примечательно, что Васильев одобрил и те наряды, в которых Анна появляется на сцене — платья с пышными юбками. В них артистка выглядит настоящей дивой. По словам телеведущего, будучи брюнеткой, Нетребко стоит отдавать предпочтение яркой цветовой палитре, особенно такому оттенку, как синий.

Если на сцене Анна появляется в дизайнерских платьях, то вне репетиционного процесса и гастролей она вполне может позволить себе повседневный стиль сasual. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, для обычной прогулки с семьей — сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым — певица примерила практичную одежду на каждый день.

В своем микроблоге Нетребко поделилась отчетным кадром, удобно расположившись на траве и не побоявшись при этом испачкать свой наряд. Свой гардероб Анна пополнила трендовыми сапогами-казаками. Кроме того, оперная певица накинула клетчатую ветровку, примерив спортивные брюки, которые она заправила в сапоги.