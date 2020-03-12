«Вам идет»: 40-летняя Елена Подкаминская поддержала тренд на челку

Елена Подкаминская не так давно стала многодетной мамой. Актрисе удалось скрыть третью беременность. В начале марта она сообщила, что родила сына. Отметим, что девушка уже воспитывает двух дочерей. Поклонники поздравили звезду и восхитились ее мастерством «маскировки». Все это время она снималась в кино и выходила в свет, но о ее интересном положении фанаты даже не подозревали.

А накануне Елена намекнула, что уже скоро должна состояться премьера новых серий сериала «ИП Пирогова». Она поделилась кадрами со съемок. На них актриса предстала в новом образе. Девушка помолодела, сделав высокий хвост и челку. И хоть артистка преобразилась ради съемок, поклонники отметили, что прическа ей очень идет и она смело может выстричь челку в реальной жизни.

«Вера Пирогова из первого сезона от лица всех заинтересованных зрителей просит уточнить: когда новые серии? С кем останется Вера, и ест ли актриса Подкаминская сладкое, можете не отвечать . А вот дату эфира „ИП Пирогова“ ждём с нетерпением!», — написала Подкаминская.

Поклонники признались, что ждут новых серий, но новая прическа звезды их заинтересовала не меньше. «Ух ты!!! Елена, какая вы красотка», «Как мне нравится этот образ», «Челка классная, как у девочки», «Ох, какая у вас тут необычная прическа! Вы чудесная», «Прической на Сандру Буллок похожа», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что челка стала трендом. Недавно ее впервые в жизни сделала Анна Седокова, а следом и Анастасия Решетова.