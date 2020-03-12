Рок-звезда: Полина Гагарина в платье бэби-долл и косухе появилась на премьере «Троллей»

Полина Гагарина не так давно побывала в США, где взяла интервью у американских звезд и познакомилась с персонажами мультфильма «Тролли». Певице довелось озвучить тролля Рокс. Вместе с ней путешествовали Дима Билан и Виктория Дайнеко. А 12 марта в Москве состоялась премьера второй части мультфильма. По такому случаю артисты отправились в кинотеатр, чтобы первыми насладиться новой мультипликационной картиной.

На ковровой дорожке Билан появился не один, а со своим крестником Сашей Плющенко. Его мама Яна Рудковская находится на карантине, а папа Евгений Плющенко уехал на соревнования в Тверь, поэтому артист взял на смелость вывести ребенка в свет. Оделись они в одном стиле: в косухи и брюки черного цвета. Выдержала стиль total black и Гагарина. Она предстала на публике в черном мини-платье с пышной юбкой бэби-долл. Женственный наряд певица дополнила косухой, шляпой и сапогами в тон.

Полина попозировала фотографам и обнялась с Биланом прямо на ковровой дорожке. Поклонники оценили наряд звезды. Они отметили, что им непривычно видеть нежную певицу в образе рок-дивы. Однако именно рокершей является ее персонаж в мультфильме, поэтому и наряд артистка выбрала соответствующий. «Какая стильная», Не темновато для премьеры детского мультика?», «Необычный стиль», — стали обсуждать образ Гагариной пользователи Сети. Напомним, что народная премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур» состоится 16 марта.