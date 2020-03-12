«Бесподобна»: 30-летняя Брухунова примерила купальник на отдыхе в Дубае

30-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова примерила купальник на отдыхе в Дубае. Снимок с райского пляжа пассия юмориста обнародовала на личной странице в Instagram. Пользующаяся авторитетом среди подписчиц Брухунова предстала перед аудиторией в черном слитном плавательном костюме, украшенном изображением кошки. Поверх купальника Татьяна надела нечто отдаленно напоминающее пестрый домашний халат в цветочек. На голову супруга Петросяна водрузила солнцезащитную шляпку.

«Ни к чему слова», — сопроводила она кадр подписью.

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Физическая форма и купальник очень понравились фолловерам девушки. Те оценили стройность ног Брухуновой, а заодно в очередной раз восхитились ее отменным вкусом в одежде. «Купальник-огонь! Во всех ваших образах есть изюминка», «Какие ноги и шляпка. Бесподобна», «Купальник мимимишный», «Женщина-загадка», — забросали они ее комплиментами.

Отметим, что вместе с Татьяной нежится под лучами солнца и Петросян. Для того, чтобы полностью расслабиться, пара сняла номер в одном из самых дорогих отелей на острове Палм-Джумейра.