«Яркая и стильная»: беременная Кэти Перри в неоновом мини-платье выступила в Австралии

Певица продолжает облачаться в откровенные наряды, хоть и находится на внушительном сроке беременности.

Одна из самых ярких зарубежных певиц Кэти Перри известна романами со многими знаменитыми мужчинами. Однако вот уже четыре года певица строит отношения с Орландо Блумом. Влюбленные однажды расстались, так как актер увлекся другой девушкой, но потом вновь сошлись.

В 2019 году артисты обручились, а не так давно Кэти объявила о своей беременности. Несмотря на свое интересное положение, звезда продолжает путешествовать и носить провокационные наряды.

Перри на днях приехала в Австралию. Она решила дать концерт в поддержку восстановления лесов после пожаров. На сцене певица появилась в неоновом мини-платье с высокой талией и объемными рукавами.

Экстремально короткая длина наряда не смутила беременную девушку. Она дополнила образ кедами и сделала высокий хвост и яркий макияж в стиле пин-ап. Стрелки сочетались по цвету с платьем, а губы Кэти выделила с помощью алой помады.

Как многие беременные, певица поправилась. Ее ноги стали выглядеть более массивно, но она не побоялась их показать. Более того, Перри танцевала и веселилась на радость фанатов. Отметим, что также очень любит неоновый цвет Лера Кудрявцева. В ее гардеробе есть как платья такого оттенка, так и купальники.

Во время выступления поклонники преподнесли артистке необычный подарок — рулон туалетной бумаги с алой подарочной лентой. Невеста Орландо удивилась, но приняла презент. «Яркая и стильная», «Красотка», «Светится, сразу видно», «Обожаю ее стиль», — стали обсуждать концерт пользователи Сети.

Напомним, что свадьба влюбленных должна была состояться летом, но пара перенесла торжество в связи с коронавирусом. При этом пока Кэти не боится появляться в общественных местах, хоть и вдвойне переживает за свое здоровье, так как носит под сердцем ребенка.