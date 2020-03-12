«Какое вам нравится?»: в Сети обсуждают пальто Кейт Миддлтон за последние 5 лет

Приверженцы стиля герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон сформировали любопытную подборку ее образов за прошедшие пять лет. В нее вошли исключительно наряды, которые королевская особа примеряла для официальных визитов в Вестминстерское аббатство.

больше по теме Ирина Шейк прогулялась по Манхэттену в джинсах с коровьим принтом Крупные анималистичные узоры сейчас на пике популярности.

В 2015 году герцогиня предстала в сделанном на заказ пальто для беременных марки Alexander McQueen, шляпке Jane Taylor и туфлях Prada. На тот момент она была беременна принцессой Шарлоттой.

В 2016-м Кейт появилась на публике в сером комплекте, состоящем из пальто от Erdem с принтом, имитирующим вышивку, шляпы с широкими полями John Boyd, клатча Emmy London и лодочек Rupert Sanderson.

В 2018-м Кейт Миддлтон выбрала темно-синий образ, примерив расклешенное пальто от Beulah London, шляпу с завернутыми вниз полями Lock & Co, дополнив look клатчем Jimmy Choo и лодочками Rupert Sanderson.

В прошлом году она отметилась в алом наряде, надев пальто по фигуре от Catherine Walker и маленькую шляпку с бантом в тон. Клатч и туфли Emmy London герцогиня выбрала нюдовые.

В этом году Кейт Миддлтон появилась в аббатстве в образе, похожем на прошлогодний. Она вновь предпочла красный цвет и силуэтное пальто той же марки. Шляпка марки Sally-Ann Provan на сей раз была украшена цветами. Бордовый клатч Prada и туфли Gianvito Rossi повторяли тон ленты на головном уборе герцогини.