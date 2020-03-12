Ирина Шейк прогулялась по Манхэттену в джинсах с коровьим принтом

Крупные анималистичные узоры сейчас на пике популярности.

Тренд-аналитик Максим Зарипов, рассказывая о трендах сезона для Teleprogramma.pro, заметил, что по-прежнему остаются актуальными анималистичные принты. Однако на смену обычной «змее», «леопарду» или «зебре» пришли новые.

«Принт модернизируется, появляется гипертрофированно крупный или нарочито мелкий, необычного цвета», — сказал эксперт.

больше по теме «Терминатор»: Шейк примерила объемную косуху из мерцающей кожи В таком виде звезда предстала на фотосессии для британского Vogue.

Топ-модель Ирина Шейк, первая узнающая о модных мировых тенденциях, подхватила это актуальное веяние и появилась на Манхэттене в необычных джинсах с коровьим принтом. Образ российская звезда дополнила эффектными кожаными кроссовками и объемным пуховиком.

Подобный стиль королева подиумов выбрала, чтобы прогуляться с дочерью Леей. Малышка ехала спокойно в коляске и ела какие-то лакомства из пакета.

Ранее мы писали о неоднозначном образе модели, который некоторые ее фолловеры назвали «Терминатор».