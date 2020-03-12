Брежнева примерила дерзкую мини-юбку с колготками в клетку

Вера Брежнева составила стильный образ, используя в своем гардеробе один черный цвет. Look получился оригинальным за счет интересной игры фактур.

38-летняя певица примерила трендовую блузку с прозрачными рукавами и объемными плечами, заправив ее в облегающую мини-юбку. Безусловной изюминкой комплекта стали колготки звезды в клетку, которые может позволить себе женщина с отличными формами.

Единственным отступлением от total black look, которое позволила себе Вера, оказалась нитка жемчуга, украсившая шею звезды.

Напомним, ранее мы писали о неожиданной реакции некоторых подписчиков Оксаны Самойловой на комментарий Брежневой к ее посту в Instagram. Девушка попыталась успокоить мать четверых детей, у которой, по слухам, случился конфликт с мужем — рэпером Джиганом. Однако столкнулась с нападками хейтеров, решивших, что Вера не имеет права давать советы Оксане.