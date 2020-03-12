Жена Петросяна отметилась в Дубае в «домашних штанах» и с авоськой в руках

Супруга сатирика Евгения Петросяна 30-летняя Татьяна Брухунова отметилась на пляжах в Дубае. В настоящее время она вместе с народным артистом проводит отпуск в одном из самых престижных отелей Палм-Джумейры.

Девушка решила разрушить российские стереотипы и появилась на дорогом курорте не «при параде», а в удобной свободной одежде.

Татьяна примерила белые бананы с черным растительным орнаментом, рыжую футболку и такого же цвета слиперы. В руках блогер держала голубую авоську. Этот незамысловатый образ вызвал бурное обсуждение в Сети.

«Штаны домашние, судя по всему. Умиляет ваше старание соответствовать пожилому мужу. И это не критика, правда, есть в этом прелестное самопожертвование», «Как вы ужасно одеты… причем всегда…», «Танюша, снимите эту футболку», «Обыкновенная, как все», — написали хейтеры.

Брухунова не стала молчать и ответила злопыхателям: «А с какой целью Вы на меня подписаны? Получаете удовлетворение от того, как плохо я выгляжу?».

Впрочем, многие подписчики просто порадовались за счастливую супругу Петросяна.