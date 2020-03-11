Киркоров постеснялся называть стоимость своих новых джинсов

По словам исполнителя, это очень редкая модель - в мире таких всего две пары.

Певец Филипп Киркоров снова оделся в наряд от Gucci. На этот раз каждый элемент его образа пестрит красками и камнями, но больше всего внимания привлекают джинсы с нашитыми на них цветными зверушками и буквами. На первый взгляд детский и несерьезный элемент одежды на деле оказался очень редким и дорогим, о чем стало понятно из видео, опубликованного звездой в Instagram.

«Джинсы Gucci лимитированные. Я знаю, что их всего две пары в мире: одна у нас, вторую я видел на манекене во флагманском бутике Gucci в Милане», — рассказал за кадром стилист Киркорова Арсен Айрапетов.

Он также предложил озвучить стоимость товара, но Филипп попросил его этого не делать, чтобы не травмировать простых людей. Вместе мужчины сошлись на том, что подписчики звезды в Instagram должны сами отгадать ценник джинсов. За это певец отметит поклонников в «сториз».

Своим восхищением образом Киркорова в комментариях уже поделились Анна Нетребко и Яна Рудковская. А рядовые подписчики уже начали угадывать стоимость, звучат варианты 5000 долларов и от 200 до 900 тысяч рублей.

«Бюджет города Ульяновска!» — пошутила одна из фанаток артиста.

А как вы думаете — сколько стоят эти джинсы?