48-летняя Орбакайте подчеркнула фигуру комбинезоном от Юдашкина

Кристина Орбакайте с юных лет снимается в кино и выступает на сцене. Она росла под крылом у своей мамы Аллы Пугачевой. Многие сравнивают девушку со знаменитой родительницей. Однако артистка давно доказала, что обладает не только прекрасными вокальными данными, но и собственным чувством стиля. Она, как и Примадонна, дружит с Валентином Юдашкиным и недавно приняла участие в его праздничном шоу.

В Кремлевском дворце Орбакайте появилась в черном комбинезоне. Наряд от-кутюр артистка дополнила металическим поясом, сделав акцент на талии. Также она надела туфли-лодочки со стразами и роскошное колье. Волосы певица собрала в пучок, оставив несколько прядей у лица, а яркий макияж с алой помадой завершил look звезды.

«Такси заказано! Этим всё сказано», — процитировала певица слова из новой песни.

Многие поклонники восхитились образом знаменитости. Некоторые одарили комплиментами Кристину. «Очень стройна», «Классная и стильная леди», «Очень красивый комбинезон», «Шикарная», «Дизайнеру браво», «Гламурная красотуля», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в показе приняли участие и другие звезды. Открыла шоу дочка Татьяны Навки Надежда Пескова. Она продефилировала в пышном платье принцессы. Также отметились на сцене Алсу в элегантном черном платье в пол и Жасмин в нежном платье с трендовыми воланами.