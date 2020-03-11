«Цвет уверенных в себе людей»: Устинья Малинина с мамой выбрали оттенок «пылающего алого»

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала те образы, которые подобрали для себя Эмма и Устинья Малинины для похода в Баварскую оперу.

57-летняя Эмма Малинина вместе с дочерью посетила Баварскую государственную оперу. Примечательно, что для выхода в свет супруга народного артиста России Александра Малинина выбрала костюм той же цветовой палитры, что и 19-летняя Устинья. Наследница эстрадного певца отдала предпочтение модному алому оттенку.

В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева дала свою экспертную оценку представленным образам, уточнив, что мать и дочь оделись в стиле family look, который стал своеобразной классикой. При этом Малинины отдали предпочтение одному из самых модных оттенков красной палитры в весенне-летнем сезоне — 2020 — пылающему алому.

«Цвет уверенных в себе, энергичных людей. Эмма Малинина выбрала роковое сочетание с черным, дополнив образ темными имиджевыми очками. Устинья наоборот, загасила огонь красного, сочетав его со сливочным оттенком белого. Благодаря чему возникает вкусная ассоциация — клубники со сливками. Нежность поддержали жемчужные серьги в виде шаров и округлость клатча. Видите, как меняется энергетика образа от цвета партнера в цветовом сочетании», — отметила стилист-имиджмейкер.

Эксперт в сфере моды также уточнила, что Эмма и Устинья Малинины выбрали правильную обувь с острым носом, который поддержал форму V-образного выреза на жакетах. К слову, приталенные пиджаки снова в тренде, благодаря моде на женственность и ретро.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».