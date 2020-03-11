«Настоящая принцесса»: повзрослевшая дочь Волочковой снялась в воздушном платье плиссе

Анастасия Волочкова в этом году в свой день рождения объявила, что готовится к свадьбе со своим тайным возлюбленным. От прошлых отношений у балерины подрастает 14-летняя дочь Ариадна. Девочка до недавнего времени жила с мамой, но потом решила переехать к отцу Игорю Вдовину. Бизнесмен уже давно живет с новой возлюбленной Еленой. Подросток быстро нашла общий язык с молодой особой и часто выходит с ней в свет.

Не так давно Ариадна начала пробовать и самостоятельно зарабатывать деньги. Она сообщила подписчикам о возможности рекламы в своем аккаунте. К слову, наследница Волочковой выросла настоящей красавицей. Девочка много читает, рисует, занимается конным спортом. А накануне она предстала в нежном образе. Наследница балерины снялась в воздушном платье с пышными рукавами и юбкой плиссе кремового цвета. Образ дополнили белоснежные туфли на каблуке с открытой пяткой и распущенные локоны.

«Каждая девушка должна хотя бы раз почувствовать себя принцессой», — заявила Ариадна.

Поклонники восхитились ее нарядом. Многие заверили, что она должна себя чувствовать особой королевских кровей каждый день. «Красотка. Пять баллов», «Ты принцесса», «Маленькая поправочка, не хотя бы раз, а каждый день», «Ты настоящая принцесса!», «Превосходно выглядишь», «Куколка», «Ты красивее любой принцессы!», «Очень нежно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сама Волочкова недавно сменила имидж. После долгих лет экспериментов балерина лечит свои волосы. Для начала она решила сделать стрижку. Впервые артистка доверилась не профессионалам, а домработнице Лоле. Девушка сделала ей начес и рваную челку. Анастасия осталась довольна результатом.