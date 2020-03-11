«Для звезды одевается простовато»: Васильев посоветовал Яковлевой отказаться от бесформенного трикотажа

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб 59-летней Елены Яковлевой. Кроме того, историк моды припомнил одно из недавних интервью актрисы. Тогда знаменитость рассказала шоумену Вячеславу Манучарову о том, что ей неприятна сама мысль о старости.

Соведущий Эвелины Хромченко предположил, что женщинам сложнее принять свой возраст, добавив, что сам он видел много пожилых дам, которые выглядят не менее прекрасно. В пример Васильев привел кубинскую балерину Алисию Алонсо, которая прожила почти сто лет и Майю Плисецкую, абсолютно не стеснявшуюся своего возраста.

«Лицо Леночки Яковлевой выглядит молодо. Но я заметил у нее на лбу скорбные складки, а это значит — много слез и глубокие переживания. Видимо, ее жизнь не была легкой. Если говорить о гардеробе, то мне кажется, что Елена одевается простовато для звезды такого уровня», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды уточнил, что у 59-летней Яковлевой есть неплохие вещи. Но она не всегда понимает, какую ткань выбрать, какой цвет предпочесть. Именно по этой причине соведущий Эвелины Хромченко решил посоветовать актрисе покупать меньше тонкого бесформенного трикотажа и обратить внимание на одежду, сшитую из плотных тканей.

«Порою Лена скатывается до гардероба домохозяйки. А этого нельзя позволять. Яковлевой надо добиться изысканности. Больше интересных украшений, деталей», — добавил историк моды.

По мнению Васильева, актрисе идеально подходит бежевая палитра, желтые и голубые оттенки. При этом телеведущий подметил, что Елена обладает «красивой и стройной фигурой», которая просто требует, чтобы ее подчеркнули правильным фасоном.