Леди в алом: 57-летняя Малинина появилась в опере в том же костюме, что и ее дочь

57-летняя Эмма Малинина вместе с дочкой посетила Баварскую государственную оперу. На личной страничке в Instagram наследница народного артиста России Александра Малинина поделилась отчетным снимком, который был сделан в фойе театра. Перед объективом фотокамеры Устинья позировала в монохромном брючном костюме насыщенного алого оттенка, белом топе и туфлях-лодочках. Примечательно, что возлюбленная именитого певца отдала предпочтение идентичному наряду, однако все аксессуары, включая блузу, были обыграны в цвете, который входил в контраст с фоновой палитрой выбранной Устиньей. Так, если дочка Эммы сделала ставку на белый тон, то жена Александра Николаевича обыграла монохромный алый черной цветовой гаммой.

К слову, в Баварской опере не так давно появлялась и Анна Нетребко. При этом возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова уточнила, что пришла в оперный театр не как артистка, а как зритель. В отличие от четы Малининых, которая уже давно обосновалась в Германии, большую часть времени Нетребко вместе с семьей проводит в Австрии. По словам певицы, в Вене живут большие почитатели искусства и оперы. Поэтому в этом городе она чувствует себя как дома.

К слову, помимо младших детей, 19-летних двойняшек Фрола и Устиньи, у Александра Малинина есть первенец — 38-летний Никита — от бывшей возлюбленной Инны Курочкиной. В беседе с поклонниками дочка певца заверила, что их с Фролом родители любит всех детей одинаково.