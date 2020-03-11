«Элегантно, стильно, достойно»: Мороз появилась у Урганта в сетчатом топе и ботильонах

Бывшая жена Богомолова актриса Дарья Мороз предстала на очередной программе «Вечерний Ургант» на Первом канале в черном брючном костюме по фигуре.

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Однобортный жакет звезды был выполнен по типу смокинга, характерной особенностью которого является воротник из блестящей ткани. Брюки-дудочки, прекрасно подчеркивающие стройность актрисы, оказались слегка укороченными. Поэтому великолепно открывали взорам зрителей оригинальную обувь Дарьи.

Ботильоны на шпильке, как и топ, выглядывающий из-под жакета любимицы публики, был сшит из черной сетки.