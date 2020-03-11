«Элегантно, стильно, достойно»: Мороз появилась у Урганта в сетчатом топе и ботильонах

Бывшая жена Богомолова актриса Дарья Мороз предстала на очередной программе «Вечерний Ургант» на Первом канале в черном брючном костюме по фигуре.
Однобортный жакет звезды был выполнен по типу смокинга, характерной особенностью которого является воротник из блестящей ткани. Брюки-дудочки, прекрасно подчеркивающие стройность актрисы, оказались слегка укороченными. Поэтому великолепно открывали взорам зрителей оригинальную обувь Дарьи.
Ботильоны на шпильке, как и топ, выглядывающий из-под жакета любимицы публики, был сшит из черной сетки.
«Образ огненный! Супер, впрочем, образ соответствует вам», «Элегантно, стильно, достойно», «Очень красивый образ», «Такая Вы красивая, эффектная, с небывалой внутренней силой, что дух захватывает», «Такая стильная! Вау-вау-вау!» — прокомментировали стиль звезды «Содержанок» ее подписчики в Instagram.