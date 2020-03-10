«Смотрится очень эффектно»: Наталья Водянова в брюках палаццо и топе впечатлила стилиста

Наталья Водянова с юных лет стала работать в модной индустрии. Она достигла невероятных высот, дефилируя на подиуме и участвую в фотосессиях для глянца. Топ-модель живет в Париже с пятью детьми и своим возлюбленным Антуаном Арно. Недавно миллиардер сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Теперь модель готовится к пышной свадьбе. Поклонники не сомневаются, что у девушки будет одно из самых роскошных платьев.

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Обычно Водянова редко проводит время дома, постоянно путешествуя и участвуя в светских раутах. Однако в марте она позволила себя отдохнуть. Девушка успела отметиться у пекарни костюме оверсайз и дома в мини-платье. А в Международный женский день модель поздравила своих подписчиков и поделилась снимком, на котором предстала в белоснежном костюме. Пиджак прямого кроя и брюки палаццо подчеркнули стройность модели, а цветной топ разбавил монохромный образ.

На втором фото Наталья позирует в приталенном черном пальто. Кадр был сделан во время совместного выхода модели с женихом. Поклонники восхитились нарядом знаменитости. Водянова впечатлила из женственным аутфитом. Оценила образ модели и стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Мужской стиль в женской моде — модная тенденция. Женский пиджак в мужском стиле в сочетании с брюками палаццо, на высокой стройной женской фигуре смотрится очень эффектно. На контрасте с объемами и мужским стилем подчеркнута очень изящно женственность и хрупкость Натальи. Интересная интерпретация с топом, который придал нотку повседневности, расширив диапазон применения данного образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.