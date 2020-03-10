«В стиле кэжуал шик»: невестка Орбакайте надела белый корсет с джинсами-бойфрендами

Никита Пресняков уже три года счастлив в браке с Аленой Красновой. Внук Аллы Пугачевой также связал свою жизнь с музыкой, но предпочел не поп-стиль, а рок. Избранница молодого человека является моделью. Она обладает безупречным чувством стиля. А на днях красавица отметила день рождения. 8 марта ей исполнилось 23 года. Праздновать она начала еще ночью, отправившись с друзьями в бар, где именинница веселилась и танцевала.

Для такого случая Алена облачилась в сверкающее мини-платье золотистого цвета. В тон наряду она подобрала туфли. «Принцесса», — так ее назвали поклонники. На кадрах с праздника именинница страстно целуется со своим супругом.

На этом праздник не закончился. Отоспавшись дома, Краснова вместе с Никитой уже отпраздновала день рождения и Международный женский день в компании близких. Они собрались за одним столом с Владимиром Пресняковым и его женой Натальей Подольской. Невестка Орбакайте сменила платье на джинсы-бойфренды, которые сочетала с белой блузкой с объемными рукавами и корсетом в тон. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Поклонники восхитились необычным образом Красновой. Многие отметили, что она может работать топ-моделью с такими внешними данными. Другие одарили комплиментами ее наряд. Оценила look звезды и стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Стильный, контрастный образ, даже больше — противоречивый, но в свете модной тенденции — сочетание несочетаемого в одном образе. Мужские джинсы бойфренды с утрированно женственным верхом с ультрамодным корсетом, который, сделав акцент на талии, визуально добавил объема на плечи и рукава, что тоже модная тенденция. Образ слишком контрастный, но благодаря грамотно подобранной обуви все сложилось в целостность. Каждая деталь в луке не просто модная, а в тренде, это касается и модного квадратного носа обуви. Его жесткая линия поддержала жесткую горизонтальную линию корсета, придав целостности и гармонии в визуальном восприятии всего образа. Все модно и стильно в стиле кэжуал шик», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шоппинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.