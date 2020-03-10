Дочку Ирины Шейк запечатлели в алом платье и запачканных колготках на прогулке с мамой

Ирина Шейк почти весь февраль провела в разъездах. Она отработала на Неделе моды в Лондоне, а потом в Милане и Париже. Девушка едва находила время на сон, пытаясь отработать на показах и успеть показать себя на звездных вечеринках. Тем временем за ее дочкой Леей приглядывал Брэдли Купер. Голливудский актер был счастлив, что может провести время со своим ребенком. Однако 8 марта ему пришлось вернуть двухлетнюю наследницу экс-возлюбленной.

Шейк встретилась с Купером в ресторане. Актера запечатлели папарацци, когда он нес дочку на руках и зацеловывал. На следующий день уже сама модель отправилась гулять с ребенком. Она предстала в черном кроп-топе и коричневых брюках. Образ девушка дополнила массивными ботинками и панамой. Наследница Ирины сидела в коляске. Она была облачена в алое платье и плюшевую куртку. По всей видимости, девочка где-то упала, так как поклонники заметили, что ее колготки запачкались.

Пользователи Сети были рады воссоединению. Несколько недель они не видели совместных фото модели с дочкой. Однако многих удивило, что Лея все еще катается в коляске, а также ее неопрятный вид. «До сих пор в коляске?», «В грязных колготках. Америка», «Ирина убила своим уличным стилем», «Неужели забрала малышку?» — стали обсуждать снимки пользователи Сети.

Напомним, что не так давно Ирина подтвердила, что рассталась с Купером. Она заверила, что обычно рвет все связи с людьми, с которыми у нее не сложились отношения. Однако модель по-прежнему общается с актером. Их дважды видели вместе после возвращения Шейк из Парижа.