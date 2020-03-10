Соблазнительный монохром: Ходченкова показала хрупкую фигуру в прозрачном корсете

Светлана Ходченкова в свои 37 лет обладает притягательной внешностью. В фильмах она часто играет роковых красавиц. А не так давно актриса увлеклась Pole dance, еще больше взбудоражив фанатов смелыми снимками, на которых танцует на пилоне. Стоит отметить, что грации девушки можно позавидовать. Недавно она поделилась снимками в бикини с отдыха, сразив всех своей стройной фигурой. Как оказалось, она готовила поклонников к очень пикантному образу.

На днях Светлана снялась в модной фотосессии для известного глянцевого издания. На новом фото она предстала в смелом и очень соблазнительном образе. В кадре актриса позирует в прозрачном корсете-бюстье лавандового цвета. В тон ему были подобраны кожаные брюк с высокой талией и перчатки. Ходченкова выгнула спину, показав рельефные руки и выпирающие ключицы. Макияж в пастельных тонах и распущенные волосы подчеркнули бледность ее кожи.

Многие поклонники были сражены монохромным образом звезды. Они восхитились ее красотой. Правда нашлись те, кто посчитали наряд девушки не самым удачным. «Сильно красивая», «Красивая даже в этом неудачном топе-корсете», «Зачем боди одевать не по размеру? Выглядит неудачно!! А женщина шикарная», «Очень стильно, высший класс!», «Это вау», «Корсет ужасен, вы прекрасны», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что также Светлана снялась в комбинезоне из кожи цвета молоко. Она приспустила верх наряда, показав майку. На лице актрисы красовалась маска из драгоценных камне. Также она снялась в белом платье с корсетом. Она позировала сидя, демонстрируя стройные ноги.