64-летняя Лариса Долина в сверкающем наряде восхитила поклонников помолодевшим видом

Лариса Долина не часто появляется на публике. 64-летняя артистка старается все свободное время посвящать семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре. На днях певица стала гостьей на передаче «Вечерний Ургант». Тогда многие поклонники восхитились ее образом. Звезда предстала в шелковом брючном костюме в пижамном стиле.

И вот 8 марта Долина приехала на Сахалин. Она выступила на церемонии открытия фестиваля «Утро Родины», а на следующий день дала сольный концерт для 3 тысяч зрителей. Даже стюардессы, которые обслуживали артистку во время полета, отметили ее цветущий вид.

«Какая же красавица, прическа роскошная», — рассказывали девушки. А на сцене Лариса Александровна в черном платье с мерцающим эффектом пела свои хиты на радость гостям, а также приплясывала.

На сольном концерте певица предстала в роскошном костюме. Она облачилась в блестящие брюки винного цвета и черную блузку с таким же сверкающим эффектом. Волосы звезда завила, сделав объемную прическу, а также нанесла яркий макияж. Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко вручил Долиной роскошный букет белых роз. В зале долго шептались, обсуждая моложавый вид знаменитости, которой в сентябре этого года исполнится 65 лет.