Простая классика: Навка в брючном костюме привела дочь в клетчатом платье на показ Юдашкина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду не смогла пропустить праздничное шоу именитого модельера.

Валентин Юдашкин представил свою новую коллекцию «haute couture» весна-лето 2020 в Кремлевском дворце. На традиционном праздничном шоу именитого модельера присутствовали звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были замечены: Кристина Орбакайте, Жасмин, Наталья Чистякова-Ионова, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Зара, Витас, Анастасия Макеева, Дмитрий Дюжев и многие другие.

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова — 36-летняя Алсу, позировала перед объективами фотокамер в силуэтном платье в пол, автором которого выступил Юдашкин. Жасмин отдала предпочтение небесно-голубому многослойному платью с блестками. Примечательно, что Примадонна отечественного шоу-бизнеса на мероприятии так и не появилась. Отсутствовал на показе новой коллекции дизайнера и ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале Максим Галкин.

Среди приглашенных отметилась фигуристка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка в танцах на льду позировала перед объективами фотокамер в фойе Кремлевского дворца с пятилетней дочкой Надеждой. Спортсменка примерила классический костюм, отдав предпочтение монохромному жакету и брюкам с отглаженными стрелками и лампасами в виде контрастной белой линии. Для наследницы от Дмитрия Пескова фигуристка подобрала приталенное клетчатое платье с пышной юбкой в стиле солнце-клеш.