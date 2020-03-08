«Любите всем сердцем»: дочь Изаксон в шифоновой блузе в горох позировала с корзиной пионов

20-летняя Стефания Маликова не забыла поздравить верных почитательниц с Международным женским днем. На личной страничке в Instagram дочка композитора опубликовала свежее фото, на котором она отметилась в шифоновой черной блузе в белый горох и кожаных брюках. Образ наследницы Елены Изаксон дополнил пояс-кушак, с помощью которого девушка сделала акцент на талии.

Примечательно, что в подарок Стефания получила целую корзину с пионами. В кадре дочка Дмитрия Маликова позировала с букетом цветов.

«Поздравляю прекрасную половину человечества с праздником весны! Пусть в вашей душе всегда распускаются самые волшебные цветы!! Любите всем сердцем и будьте любимы!» — отметила модель.

К слову, еще 29 февраля Дмитрий Маликов отпраздновал свое 50-летие. По случаю этого события композитор устроил вечеринку в одном из столичных ресторанов. На празднике музыканта также отметились Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым. Именинник лично выступил на импровизированной сцене, спев несколько песен из собственного репертуара. К слову, музыкальный сюрприз для старшего брата приготовила и Инна Маликова. Вместе с отцом Стефания исполнила медленный танец, поздравив виновника торжества с юбилеем.

Напомним, что дочка композитора учится на факультете международной журналистики в МГИМО. От Изаксон у музыканта также есть двухлетний сын Марк. Наследник пары умеет считать до десяти и любит танцевать «Калинку-малинку».