«Какие удивительные»: Алла Пугачева похвасталась новыми сумочками

Алла Пугачева получила на восьмое марта приятный подарок – две кожаные сумки от российского дизайнера. Презент так впечатлил певицу, что она не удержалась и похвасталась ими в личном блоге.

«Какие удивительные сумки. Спасибо за подарок. С праздником!» — написала звезда в Instagram.

Позже народная артистка посвятила восьмому марта отдельный пост, пожелав больше солнца людским душам.

Не обошел стороной этот праздник и муж Аллы Борисовны, который создал специально к этому дню любительский видеоклип на музыку Петра Чайковского. В ролике юморист показал весенний двор своего замка, детей и, конечно же, любимую жену.

Отметим, что Алла Борисовна – далеко не единственная российская звезда, которая решила продемонстрировать презенты, полученные в день 8 марта. Ранее мы писали о Ксении Собчак, которой подарили защитные маски. А также о жене Игоря Николаева Юлии Проскуряковой. Ей устроила сюрприз ее маленькая дочка Вероника, собравшая очаровательный букет из роз.