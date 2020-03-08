«Красотка!»: актриса из саги «Отчим» Карина Андоленко подчеркнула фигуру бирюзовой блузой

32-летняя Карина Андоленко порадовала верных почитателей свежими снимками из недавней фотосессии. В кадре актриса позировала в темно-бирюзовой блузке и черной кожаной юбке. Образ девушки дополнили лаковые туфли-лодочки на каблуке. Примечательно, что одной из первых наряд знаменитости оценила актриса из комедийного телешоу «Даешь молодежь!» 34-летняя Анжелика Каширина.

«Всем доброе утро!! Хорошего всем настроения! Ощущаете ли уже весну или еще нет?! В Москве пасмурно пока, а какая погода у вас?!» — задалась вопросом Андоленко. «Ну, как тут не ощутить, когда смотришь на эту красотку, а?!» — обратилась к Карине ее подруга.

Напомним, что актриса вместе с экс-возлюбленным Агаты Муцениеце — Павлом Прилучным — снималась в сериале «Желтый глаз тигра». Одну из главных ролей Карина исполнила в исторической саге «Отчим». Партнером знаменитости выступил 39-летний Антон Хабаров. К слову, Андоленко также снималась в ленте «Чужая кровь» вместе с Виктором Добронравовым, Павлом Баршаком, Александрой Бортич, Дарьей Мороз и многими другими.

К слову, ранее ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что внешность Карины он бы назвал кукольной, вспомнив о типаже такой актрисы, как Анна Михайловская. В этих девушках присутствует удивительный элемент детскости, считает историк моды. Наивный открытый взгляд — их главная визитная карточка.

Соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что Андоленко нельзя уличить в вульгарности или какой-то безвкусице. Так, актриса тщательно следит за своим имиджем и стилем.