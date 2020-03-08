«Детка, ты прекрасна»: Нюша дополнила платье-халат персиковыми туфлями на шпильке

29-летняя Нюша приняла участие в новой импровизированной фотосессии, поделившись на личной страничке в Instagram понравившимся ей кадром. При этом знаменитость предложила верным почитателям придумать необычную подпись к этому снимку, чем привлекла внимание ярославской модели Елены Блиновской. Перед объективом фотокамеры поп-исполнительница предстала в белом платье-халате, отдав предпочтение стилю total white look. Об актуальности которого в интервью Teleprogramma.pro напоминала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Наряд певицы дополнили туфли с застежкой на лодыжке актуального бледно-персикового оттенка.

«Я не буду оригинальничать — ты прекрасна, детка!!» — отметила Блиновская, сделав комплимент возлюбленной Игоря Сивова. «Моя королева», — не остался в стороне от обсуждения муж певицы.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль поп-исполнительницы. Так, историк моды уточнил, что в гардеробе знаменитости раньше можно было увидеть обилие провокационных нарядов в духе звезд ночных клубов.

Сейчас артистка стала одеваться гламурнее и респектабельнее. В образах певицы появилась загадочность, присущая зрелым женщинам. Возлюбленной Игоря Сивова идеально подходят туалеты в голливудском стиле 50-х годов. При этом соведущий Эвелины Хромченко указал и на модные недочеты. Васильев посоветовал Нюше избегать рваных джинсов, не экспериментировать с цветом волос, отказавшись от разноцветных прядей.