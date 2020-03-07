«Красота в простоте»: Анна Нетребко в платье макси с принтом появилась на репетиции

Анна Нетребко всегда много гастролирует. Однако недавно ей удалось провести несколько дней дома в Вене. Во время выступления на одном из концертов оперная дива поняла, что приболела. Но буквально за несколько дней артистка поправилась. Она успела блеснуть в Берлине в роскошных нарядах. Побаловав мужа Юсифа Эйвазова изысканными блюдами, перед очередной поездкой звезда отправилась на репетицию.

Обычно Анна поражает поклонников яркими образами. Даже в не сцены артистка предпочитает выглядеть элегантно и женственно. Но на репетиции она предстала в сером платье макси с принтом. Наряд скрыл полностью фигуру оперной дивы. Она также была без макияжа, а во волосы уложила в легкие локоны. На занятиях Нетребко отрабатывала дыхание и вокал.

«Работа над „серединой“… буть она трижды неладна», — написала звезда.

Поклонники отметили, что певица большая трудяга. Они заверили, что она прекрасно выглядит даже без косметики. Многие одарили ее комплиментами. «У вас превосходный низ, вы лучшая Турандот», «Репетиции ваши смотреть так классно», «Так мило, по домашнему, все с вами даже репетиции прекрасны, спасибо, что делитесь с нами», «Вы прекрасны», «Красота в простоте. Очаровательны без макияжа», — прокомментировали пост подписчики.

Потом Нетребко отправилась на прогулку и приобрела несколько вещей для дома. Ей приглянулись кашпо с фигурками трех девочек. «Весна идёт! Посадим геацинты в это старинное кашпо!», — заявила оперная дива. А уже вечером артистка на поезде отправилась в Прагу.