«Мне везде холодно»: Брежнева в объемной белоснежной куртке прогулялась по Чикаго

Вера Брежнева в марте уехала на гастроли. Вот уже неделю она путешествует по США. Свой тур девушка начала с Лос-Анджелеса, где не только дала концерт, но и увиделась со своей старшей дочкой Соней.

Наследница звезды давно живет и учится в Америке, поэтому редко видится с мамой. Однако задержаться артистка не смогла. Он уже посетила Сан-Франциско, побывала в Канаде и выступила в Чикаго, где также успела погулять.

На новом видео Вера предстала в черном спортивном костюме и белой объемной куртке оверсайз. Она станцевала у архитектурного памятника в Миллениум парке.

Певица находилась в приподнятом настроении, а удобный аутфит позволил ей подвигаться без дискомфорта. Она прогулялась по городу, так как ей редко удается побывать в одном месте хотя бы больше суток.

«Сегодня у нас концерт в Нью-Йорке. Предпоследний в туре и в „зиме“. Завтра Майами. Каждый день новый полёт, новый город. Но круто, когда удаётся хоть немного прогуляться, посмотреть, почувствовать… Особенно , когда солнечная погода… к сожалению , я мерзляк и в Северной Америке мне везде холодно, но это не мешает мне тепло одеться и наслаждаться жизнью… Спасибо невероятный Чикаго за теплейший приём и до новой встречи», — написала артистка.

Некоторые поклонники восхитились образом Брежневой и ее жизнелюбием. «Как всегда, прекрасны!», «Счастливая», «Как вам идут такие наряды», «Такая стильная», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что ранее певица признавалась, что ей нравятся лаконичные и уютные образы. Ее можно увидеть в джинсах и объемном свитере, а также зимой она носила элегантное пальто.