Экс-жена Шнурова подчеркнула фигуру платьем-бюстье с кружевным корсетом

Сергей Шнуров в 2018 году расстался со своей третьей женой Матильдой. Это решение было неожиданным. Многие считали их идеальной парой. А спустя всего несколько месяцев лидер групп «Ленинград» снова женился. Его избранницей стала Ольга Абрамов.
Матильда в свою очередь продолжила заниматься ресторанным бизнесом. Недавно она побывала в Лондоне, где смогла отдохнуть и расслабиться. По возращению домой светская львица сразу посетила открытие бутика.
Она в компании столичных модниц появилась на мероприятии. Для такого случая девушка выбрала платье-бюстье с кружевным корсетом и шелковой юбкой. Асимметричная баска подчеркнула талию звезды, а остроносые лодочки с тесемками на щиколотке дополнили образ.
Шнурова также уложила волосы в лаконичную прическу и сделала яркий макияж, выделив губы и глаза. Колье в виде серебряной цепи завершило вечерний look. Она насладилась шоу с моделью Еленой Перминовой и светской львицей Снежаной Георгиевой. Многие поклонники были сражены образом Матильды.
«Икона стиля. Идеальная», «Изящная статуэтка, завораживающая эстетика», «Боже, как красиво», «Вы так прекрасны», «Какая красота, какое изящество», «Бесподобная фигура», «Выглядите потрясающе!», «Ваш образ обворожительный и утонченный! Истинная аристократка!», — прокомментировали пост подписчики.