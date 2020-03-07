Экс-жена Шнурова подчеркнула фигуру платьем-бюстье с кружевным корсетом

Сергей Шнуров в 2018 году расстался со своей третьей женой Матильдой. Это решение было неожиданным. Многие считали их идеальной парой. А спустя всего несколько месяцев лидер групп «Ленинград» снова женился. Его избранницей стала Ольга Абрамов.

Матильда в свою очередь продолжила заниматься ресторанным бизнесом. Недавно она побывала в Лондоне, где смогла отдохнуть и расслабиться. По возращению домой светская львица сразу посетила открытие бутика.

Она в компании столичных модниц появилась на мероприятии. Для такого случая девушка выбрала платье-бюстье с кружевным корсетом и шелковой юбкой. Асимметричная баска подчеркнула талию звезды, а остроносые лодочки с тесемками на щиколотке дополнили образ.

Шнурова также уложила волосы в лаконичную прическу и сделала яркий макияж, выделив губы и глаза. Колье в виде серебряной цепи завершило вечерний look. Она насладилась шоу с моделью Еленой Перминовой и светской львицей Снежаной Георгиевой. Многие поклонники были сражены образом Матильды.