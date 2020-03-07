«Такая весенняя!»: Орбакайте в вязаном костюме оливкового цвета отметилась в поезде

Кристина Орбакайте больше месяца провела в США. Артистка с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией отдыхала в Майами. Она должна была вернуться на родину раньше, но получила травму. По этой причине певица отметила концерты в феврале и продлила отпуск.

Орбакайте успела побывать на горнолыжном курорте в Аспене. Лишь 6 марта она сообщила, что приехала в Москву, но ей сразу пришлось совершить поездку в Санкт-Петербург, где у нее был запланирован праздничный концерт.

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Накануне 8 марта Орбакайте на поезде добралась до дома. Она поделилась снимком, сделанным в Сапсане. Для поездки певица выбрала уютный и комфортный наряд — вязаный костюм оливкового цвета.

Дочка Пугачевой сделала селфи, показав уставшее, но счастливое лицо. Она предстала с макияжем и распущенными волосами.

«Завершение вчерашнего долгого приятного путешествия! Нью-Йорк — Москва — Санкт-Петербург — Москва», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Кристина прекрасно выглядит. Они также восхитились ее образом. «Я боюсь таких оттенков в одежде. А вам очень идет», «Красивая! И такая весенняя!», «Самая красивая! Не оторваться!», «Устала наверное, отдохни», «Как вам идет этот цвет. Уютно выглядит», «С возвращением», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что для появления на сцене Орбакайте всегда подбирает женственные образы. Чаще всего она отдает предпочтение вечерним платьям, а в обычной жизни артистка носит как джинсы, так и костюмы, предпочитая выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.