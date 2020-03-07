«Нет слов!»: Яна Рудковская примерила белое платье с пышной юбкой-пачкой от Chanel

Яна Рудковская недавно вернулась из Франции. Она летала туда на Неделю моды в Париже. Светская львица посетила два показала. Она блистала в стильных образах, которые дополняла медицинскими масками. Из-за своей находчивости продюсер даже попала в зарубежные СМИ, а все благодаря бумажным камеям, которым она украсила маску. Также блондинка успела похвастаться роскошными французскими завтраками.

Стоит отметить, что по возращению в Москву Яна похвасталась обновкой. Она поделилась кадрами из парижского бутика Chanel. На них светская львица красуется в белоснежном платье с многослойной юбкой-пачкой. Наряд продюсер дополнила кожаным курткой и туфлями-лодочками на шпильке.

«Моя удивительная примерка Chanel — Высокая мода», — отметила Рудковская.

Примечательно, что недавно светская львица заинтриговала поклонников, заявив, что готовит сюрприз. Теперь фанаты гадают, что приготовила блондинка. Возможно, что она устроит светский ужин или выставку своих любимых нарядов. Обычно Яну часто подвергают критике, но ее новый образ привел многих пользователей Сети в восторг.

«Очень стильно», «Что за чудо? Кто создал это платьице? Невероятно», «Шикарная, как всегда!», «Вауууу! Куколка», «Королева красоты!», «Господи, нет слов! Цветочек», «Очень стильная юбка-пачка!!! Выгодно подчеркивает тонкую изящную талию и стройные ножки !! Всегда новая, всегда в тренде Яна», — прокомментировали пост подписчики.