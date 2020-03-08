Весенний шик: Рудковская, Навка и другие звезды выбрали юбки плиссе

С наступлением теплой погоды хочется выглядеть женственно. В принципе, для этого достаточно надеть юбку!

Пришла весна. И она всегда дарит особое состояние. Это время, когда женщинам любого возраста хочется «цвести». Чтобы выглядеть максимально привлекательно и чувствовать себя на все 100% королевой, порой нужна одна деталь — юбка. Специально для читателей портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева, стилист-имиджмейкер, рассказала о самой модной юбке 2020 года.

«Юбка плиссе заняла лидирующие позиции в наступившем весенне -летнем модном сезоне 2020. Этот фасон юбки предсказуемо ворвался в моду вместе с модой на ретро, а именно стиль буржуазный шик, поскольку является одним из элементов данного стиля. Она мгновенно обрела популярность за счет своей универсальности. Юбка плиссе идет практически всем и легко компонуется в разные стили. Ее можно смело включать в базу гардероба», — заверила эксперт.

Первый совет эксперта: Чем короче юбка, тем ниже каблук.

Рассмотрим стильные образы с гофрированной юбкой на примере знаменитостей:

«Юбка плиссе ассоциируется с женственностью и элегантностью. Сейчас на пике элегантность не аристократическая, а буржуазная, поэтому образы более яркие и оригинальные», — сразу отметила Тимиряева.

Известная телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева любит выглядеть ярко. Этой весной она выбрала юбку гофре алого цвета, которую умело вписала в свой гардероб во время путешествия в Лондон.

«Здорово обыгран образ с юбкой плиссе до щиколотки в стиле буржуазный шик Аленой Водонаевой. Все детали образа в элегантном стиле: юбка, жакет в мужском стиле, туфли лодочки, деловые имиджевые очки, гладкая прическа. Но… в ярком драматическом контрастном красно-черном цветовом сочетании. Акцент сразу переносится на цветовое решение, и именно оно превращает элегантный стиль в буржуазный шик», — пояснила имидж-стилист.

Известная модница Ксения Собчак тоже выбрала трендовую юбку со складками. Она предпочитает создавать с ней монохромные образы. Юбку телеведущая сочетала с объемным свитером в тон — так у нее получился уютный весенний look.

«Юбку плиссе до щиколотки хорошо обыграть с объемным верхом, например, удлиненным джемпером, но главное, чтобы юбка была не очень пышная. А если образ будет еще и в монохроме, то визуально будет вытягивать и стройнить силуэт», — подметила эксперт.

Также у Собчак есть необычная юбка плиссе. С помощью нее она создала черно-белый образ, что выглядело необычно и броско. «Авангардность образа можно создать и за счет асимметричного кроя юбки», — также отметила Лариса.

Жене Валентина Юдашкина Марине 61 год, но она не боится носить юбки. Элегантная блондинка обычно сочетает длинную юбку со складками с лаконичным верхом.

«Черный монохром никуда из моды не ушел. Марина Юдашкина остается верной своему стилю в одежде элегантный шик и отдает предпочтение лаконичному элегантному образу с юбкой плиссе в черном total look», — высказалась Тимиряева.

Британцы пристально следят за каждым выходом в свет Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская прославилась своим утонченным вкусом. Неудивительно, что этой весной и она успела отметиться в трендовой юбке, но с анималистическим принтом.

«Обратите внимание, как элегантный шик переходит в буржуазный за счет леопардового принта юбки плиссе. Кстати, леопардовый принт снова вернул свои лидирующие позиции благодаря моде на буржуазный шик», — подчеркнула эксперт.

А вот Яна Рудковская — частая гостья модных показов. В ее гардеробной явно можно легко заблудиться. Не так давно знаменитая блондинка для светского раута выбрала броскую и необычную юбку со складками, которую сочетала с жакетом.

«Самая модная ретро-длина юбки плиссе — миди. Именно с ней идеально комплектуются образы в ретро-стиле с приталенным женственном жакетом. Посмотрите, как оригинально обыграла свой образ Яна Рудковская. За счет авангардного принта и футуристического блеска она добавила образу динамики и современности. Ретро и футуризм, а вернее, прошлое и будущее в едином образе сделали его трендовым, поскольку совмещение несовместимого модная тенденция», — пояснила имидж-стилист.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка часто посещает светские мероприятия. Она старается выглядеть элегантно и стильно. Так, на детском празднике она появилась в юбке плиссе из блестящей ткани и водолазке в тон бежевого цвета. Образ она дополнила стильным поясом и аксессуарами. Спортсменке удалось выглядеть по-праздничному, не надевая вечернего платья.

А для тех, кто не любит подбирать низ и верх, сочетать кофточки с юбками, стоит знать, что в моде гофре не только в юбке, но и в платье, об этом заявила Лариса Тимиряева.

Уже успела отметиться в модном платье с гофрированным низом Виктория Лопырева. Модель для званого вечера выбрала лаконичный наряд яркого цвета, который выглядел свежо и женственно.

«Выбирайте модный цвет и будьте в тренде», — подчеркнула имидж-стилист. Так, певица Глюкоза для модной фотосессии облачилась в мини-платье плиссе необычного бирюзового цвета с мерцающим эффектом. Такой образ подойдет смелым девушкам.

Советы эксперта

«Создавая модные стильные образы с юбкой плиссе, придерживайтесь модных тенденций: монохром в цветовом комбинировании, мужской стиль в женском гардеробе (комплектуйте юбки с жакетом в мужском стиле), модный принт, асимметрия и авангард в крое, футуристический блеск и сочетание несочетаемого: например, юбка длины до щиколотки с кроссовками превращается из элегантного ретро в динамичный современный стиль спорт-шик. И самое стильное и трендовое — ее применение в стиле буржуазный шик», — поделилась Лариса Тимиряева.

«Помимо стиля спорт-шик, с юбкой плиссе можно создать немало образов в стиле кэжуал шик. Например, в сочетании с косухой. А в сочетании с рубашкой, завязанной на талии на узел, создавая глубокий V-образный вырез и открывая топ-бра либо бюстгальтер. Ультрамодная тенденция — сочетание глубокого V — образного выреза с бельевым бра», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шоппинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия».