От каре до кос: Волочкова примерила несколько париков

44-летняя балерина Анастасия Волочкова сменила короткую стрижку на длинные косы. Недавно экс-прима Большого театра решила кардинально сменить имидж и обратилась в салон красоты, чтобы местные специалисты помогли подобрать ей подходящий образ.

Так, за несколько часов Настя примерила на себя шесть париков, начиная от сиреневого каре в стиле Мальвины, продолжая мелированным каре из 80-х и заканчивая выжженными косами блонд. Последние, к слову, знаменитость уже выгуляла: в парике с парой косичек она пришла в СПА-отель.

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Отметим, что балерина вот уже несколько лет верна своему привычному цвету волос – золотистому блонду. Относительно недавно Волочкова коротко подстриглась, чем немало удивила многих своих подписчиков. Новый образ тогда понравился не всем – некоторые писали, что Настя вместе с волосами утратила женственность. Сама героиня тогда парировала: она прекрасна в любом виде.