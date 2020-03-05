Кети Топурия сверкнула грудью в изумрудном жакете на препати премии «Жара Music Awards»

В ресторане Backstage состоялась вечеринка, на которой звезды узнали, кто поборется за награды уже через месяц.

Эмин Агаларов каждый год организует фестиваль «Жара». Он проходил в разных городах и странах. В этом году грандиозный концерт сначала пройдет 4 апреля в «Крокус Сити Холле». На нем должны собраться почти все звезды отечественного шоу-бизнеса. По-традиции, за месяц до мероприятия состоялась препати премии «Жара Music Awards», на которой звезды узнали, кто поборется за награды уже через месяц.

4 марта в ресторане Backstage было настоящее столпотворение артистов. На вечеринку пришли Ирина Нельсон, Юлия Барановская и группа «Фабрика», Виктория Дайнеко, Григорий Лепс, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и другие известные персоны. Сразила всех Кети Топурия, которая тоже отметилась на мероприятии. Солистка группы «А’Студио» предстала в стильном и соблазнительном наряде.

Певица позировала для фотографов в изумрудном костюме. Удлиненный и приталенный жакет подчеркнул фигуру звезды и позволил сверкнуть грудью. Кети кокетливо забыла надеть бюстгальтер, поэтому демонстрировала роскошное декольте. Она сделала неброский макияж и оставила волосы распущенными. В руках артистка держала небольшую алую сумку.

Отметим, что уже несколько месяцев ходят слухи, что Топурия беременна от своего возлюбленного Льва Деньгова. Девушка пока предпочитает хранить молчание, хотя иногда подогревает сплетни. В последнее время она предпочитает носить наряды свободного кроя, под которыми сложно увидеть изменения в фигуре.