«Стильная»: Стеша Маликова в черном мини-платье с объемными рукавами вышла в свет

Дмитрий Маликов не скрывает, что души не чает в своих детях. У него подрастает маленький сын Марк, которому только два года. Также у артиста есть взрослая дочь Стефания, отметившая день рождения в феврале. Она не только блестяще окончила школу, но поступила в МГИМО. Девушка успевает не только учиться, но также путешествовать и участвовать в светских раутах. Наследница артиста уже стала настоящей модницей.

больше по теме Стеша Маликова в свой день рождения облачилась в плюшевое пальто Девушка была счастлива тому, что ее окружают верные друзья.

20-летняя Стеша регулярно хвастается новыми образами. Зимой она с удовольствием носила трендовую плюшевую шубу, а на важных мероприятиях блистала в вечерних платьях. Накануне девушка снова вышла в свет. Она посетила ресторан, где появилась в элегантном наряде. Маликова предстала в черном мини-платье с объемными атласными рукавами. Наряд подчеркнул стройную фигуру юной девушки.

Волосы она собрала в пучок, а также сделала неброский макияж и дополнила образ белым чокером. В руках на фото Стеша держала книгу-клатч «Лолита».

«Девушки, выбирайте умные аксессуары», — написала она.

Многие поклонники восхитились аутфитом дочери Маликова. Они одарили девушку комплиментами.

«Какая стильная и красивая!», «Какой образ чудесный!», «Какое платье! Шикарная!», «Куколка», «Ааа, какая ты красивая», «Похожа на Джоли», — стали комментировать пост подписчики.

К слову, ранее появились слухи, что за Стешей ухаживает потенциальный жених, который любит творчество Сергея Есенина. Девушка хвасталась букетом цветов и сборником стихотворений.