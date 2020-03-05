«Очень красиво»: Федорова в струящемся золотистом платье впечатлила имидж-стилиста

Оксана Федорова в новом интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала о семье, детях и работе. После победы в ряде конкурсов красоты ей удалось стать не только телеведущей, но и юристом, участником благотворительных проектов и не только. Она часто посещает светские мероприятия. Поклонники всегда следят за образами 42-летней знаменитости. В ее гардеробе есть множество вечерних платьев.

Так, только во время недавней поездки в Сочи Оксана похвасталась нарядом телесного цвета. Платье в пол с рюшами восхитило поклонников модели. А позже она также отметилась в блестящем наряде черного цвета. Благодаря стройной фигуре Федорова не боится облегающих платьев, которые порой могут подчеркнуть не только достоинства, но и недостатки. Для нового выхода в свет телеведущая облачилась в струящееся платье макси золотистого цвета и с эффектом сияния. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее тела. Туфли-лодочки в тон и пышные локоны дополнили образ.

Поклонники вновь одарили звезду комплиментами. Многие отметили, что наряд ей к лицу. Оценила аутфит брюнетки и имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Оксана любит выбирать яркие струящиеся вечерние платья. Она всегда старается выглядеть элегантно, предстает в классических образах. Именно для этого выхода в свет она предпочла струящееся длинное платье в пол в золотистом очень актуальном цвете. Она подчеркнула румянец на щечках благодаря сияющему золотистому эффекту и оттенила свои каштановые волосы. Все очень пропорционально, уместно и красиво», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.