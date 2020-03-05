«Цветет»: Пелагея в приталенном платье с глубоким декольте появилась на съемках КВН

Пелагея — не частый гость светских мероприятий. Артистка вскоре после Нового года неожиданно объявила, что разводится с мужем Иваном Телегиным. Она заверила, что осталась с ним в дружеских отношениях. Более того, девушка призналась, что не живет вместе с хоккеистом больше 8 месяцев. После случившегося певица несколько раз появлялась на публике и даже отпраздновала день рождения дочки Таисии, которой исполнилось три года, вместе с экс-возлюбленным.

На днях Пелагея также появилась на съемках Высшей Лиги КВН. Артистка еще в начале года стала членом жюри. На этот раз она появилась на публике в силуэтном платье терракотового цвета. Наряд миди с глубоким декольте подчеркнул стройную фигуру артистки. Она также завила волосы и сделала яркий макияж. Пелагея не только оценила работу команд, но и сама побывала на сцене. Поклонники восхитились преобразившейся певицей.

Многие даже считают, что развод пошел девушке на пользу. «Королева, самая настоящая», «Поля опять стала нашей. Родной. Появились щечки», «Поля, я удивляюсь вашей красоте. Вы какая-то невероятная, будто совершенно с другой планеты», «Цветет», «Такой весенний образ, очень яркий и нежный», — прокомментировали снимки подписчики.

Отметим, что обычно для выступлений Пелагея выбирает костюмы в русском народном стиле, а вот для выходов в свет предпочитает облачаться в женственные лаконичные платья.