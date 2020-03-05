Цена «Жигули»: Бузова отдала за платье-зебру от Vetements несколько десятков тысяч рублей

Ольга Бузова в очередной раз оконфузилась, когда журналисты спросили у нее название бренда ее оригинального платья с принтом «зебра» на пресс-завтраке «Муз-ТВ». Звезда сказала, что это «Вэтмэнс» на английский манер. Однако марка французская и произносится она иначе.

Как пояснил КП историк моды Анатоль Вовк, это слово звучит как «ветмон» с характерным прононсом на последнем слоге. И ударением тоже.

Тем не менее, платье само по себе очень стильное. Его изюминка – не только оригинальный анималистичный принт, но и рукава-перчатки. Интересна и цена наряда. Как выяснила «Комсомолка», стоит такое мини-платьице около 50 тысяч рублей. Так что можно, конечно, посмеяться над ошибкой Бузовой, а можно и порадоваться предприимчивости певицы.

Ранее мы писали про любимый спортивный костюмчик Лолиты. Акулы пера узнали, сколько стоит эта брендовая вещь в российских магазинах.