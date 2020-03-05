«Очень стильно»: Канделаки в приталенном платье и бордовых сапогах впечатлила дизайнера

Тина Канделаки ранее признавалась, что в самом начале карьеры яркая внешность не всегда помогала ей в работе. А ее стиль многим казался странным.

Однако теперь телеведущая является одной из самых стильных женщин на телевидении. Она подбирает женственные и броские образы. Часто для своих фанатов журналистка публикует подборку лучших образов. С наступлением весны красок в ее гардеробе прибавилось.

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Так, на днях Тина предстала в приталенном лаконичном платье травяного цвета. Наряд она дополнила пальто лимонного оттенка. Остроносые сапожки кирпичного цвета были подобраны в тон плетеной сумки. Волосы телеведущая выпрямила, уши украсила массивными сережками. Наряд подчеркнул стройную фигуру Канделаки, а также оттенил легкий загар. Многие поклонники пришли в восторг от ее образа.

«С ботегой, стильная», «Как можно быть такой красивой», «Вы чудесная», — стали писать подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценил look звезды дизайнер Сергей Никулин.

«Буду петь дифирамбы. Все очень сбалансированно, гармонично. Это безумно женственно, безумно красиво. У меня нет каких-либо замечаний по поводу ее образа. Очень стильно! Как по мне, безупречный наряд. Тут не тот вариант, когда-хотелось бы другого оттенка пуговиц или другого плаща. Вообще нет замечаний. Тина молодец. Зная нашу героиню, у нее всегда были прекрасные отношения с модой, замечательное чувство стиля. Все 10 баллов из 10», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».