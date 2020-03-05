«Не очень»: Барановская пришла на вечеринку «Жары» в асимметричном платье с разрезом

Имидж-стилист Ольга Трофимова считает, что к нему лучше бы подошла другая прическа.

Юлия Барановская появилась на вечеринке предстоящего летнего фестиваля «Жара» в черном вечернем платье. Она выбрала асимметричную модель с одним рукавом и внушительным разрезом.

Форма платья нестандартная — оно как будто построено из двух: верхнего длинного струящегося и нижнего коктейльного мини. Акцент телеведущая сделала на серебристых туфлях-лодочках.

«Струящиеся силуэты – одни из самых любимых у Юлии. Вечерний характер платья она решила немного сгладить легкими прядями волос, которые сложно назвать прической. Для «Жары», может, это и нормально, но мне, честно сказать, не очень нравится этот выбор ведущей. По моему мнению, здесь лучше бы подошли собранные наверх волосы. Хотя само платье очень красивое, туфли-лодочки тоже, но все вместе выглядит не очень эстетично», — прокомментировала образ Барановской для Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Наша справка

Имидж-стилист Ольга Трофимова десять лет профессионально создает модные и оригинальные образы, востребована как шоппер и персональный стилист, является преподавателем учебного бьюти-центра.